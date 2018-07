Zusätzlich zu jener in Klagenfurt wurde auch Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftssachen und Korruption in Wien informiert. Polizei wurde mit den Ermittlungen nach "Spenden-Aufruf" beauftragt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Bei der Gemeinderatssitzung in Ossiach am Montag der Vorwoche gingen die Wogen hoch. Grund dafür war ein Bericht des Kontrollausschusses, der sich unter anderem mit einem „Spenden-Aufruf“ des Amtsleiters Bernhard Weger beschäftigte. In diesem bat er – wie berichtet – Firmen um eine Unterstützung für den Betriebsausflug. Bereits im Zuge der Sitzung kündigte Bürgermeister Johann Huber an, bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten. Tina Frimmel-Hesse, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigt jetzt das Vorliegen einer Anzeige. Diese sei Mitte der vorigen Woche eingelangt. „Die Polizei wurde mit den Ermittlungen beauftragt“, sagt Tina Frimmel-Hesse.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.