Vier neue Lehrstellen für Jugendliche mit Behinderung bietet die Firma ABC an. Ziel ist die Vermittlung am Ersten Arbeitsmarkt. Doch viele Unternehmen erfüllen Einstellungspflicht nicht.

Alexander Steinthaler lernt seinen Beruf mit Begeisterung © KK/ABC

"Wenn die beste Lösung versagt, sind wir die zweitbeste Lösung und bieten Jugendlichen mit Behinderung oder gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen eine Lehrausbildung, die eine exzellente Basis für ihr Berufsleben ist“, sagt Thomas Höbart, Geschäftsführer von ABC Service & Produktion. Der integrative Betrieb, der als Auftragsfertiger in den Bereichen Zerspanung, Kunststoff, Mechatronik, Montage und Textil hochwertige Produkte herstellt, bietet ab Herbst an den Standorten Klagenfurt, Villach und Wolfsberg vier Lehrstellen für Jugendliche bis zu 24 Jahren und mit positivem NMS-Abschluss an. Es handelt sich um eine reguläre Lehre in den Bereichen Kunststofftechnik, Metalltechnik und Betriebslogistik.

