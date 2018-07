Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Reichenau fuhr Samstagabend mit seinem Pkw ohne im Besitz einer Lenkberechtigung zu sein von seinem Wohnort auf der Turracher Bundesstraße (B95) in Richtung Gnesau. Der Mann war stark alkoholisiert. Auf Höhe eines Gasthofes in Haidenbach wurde er mittels Blaulicht von einem Beamten der Polizeiinspektion Patergassen zum Anhalten aufgefordert. Der 50-Jährige verringerte zuerst seine Geschwindigkeit, fuhr in den Parkplatz des Gasthofes ein, beschleunigte danach aber seinen Pkw wieder und fuhr auf der B95 zurück in Richtung Patergassen. Dort versuchte ihn eine Polizeistreife erneut anzuhalten. Der Reichenauer raste mit bis zu 180 km/h davon und fuhr in Richtung Hochrindl und weiter nach Sirnitz. Dort bog der Mann auf einen Waldweg ab, sein Auto saß auf und wurde beschädigt. Der 50-Jährige fuhr trotzdem weiter. Schlussendlich blieb der Wagen jedoch im Morast stecken. Der Reichenauer wurde von einer Streife festgenommen und auf die Polizeiinspektion nach Feldkirchen gebracht und zur Ausnüchterung in der Arrestzelle untergebracht.