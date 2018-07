Kleine Zeitung +

1100 Uniformierte Gelungenes Schützen-Fest: Himmelberger ernteten Lorbeeren

Das größte je dagewesene Treffen von Bürger- und Schützengarden ging am Wochenende in Himmelberg über die Bühne. Organisator Friedrich Flath erhielt dafür das Kärnten Lorbeer in Bronze.