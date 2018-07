Feldkirchen Mit 150 km/h durch die 80er-Beschränkung

Facebook

© APA/Gindl

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit war Sonntagvormittag ein 34-jähriger Ungar mit seinem Motorrad in Feldkirchen unterwegs. Auf der Ossiacher Straße B94 beschleunigte er auf Höhe Sonnberg sein Fahrzeug auf 150 km/h. Erlaubt sind in diesem Bereich 80 km/h. Auf Höhe des neuen Kreisverkehrs in Feldkirchen wurde der Motorradfahrer von zwei Polizeistreifen schließlich angehalten. Es wurde eine vorläufige Sicherheit in der Höhe von 500 Euro von den Beamten eingehoben.