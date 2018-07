Der Salzburger Koch Christian Meilinger (54) zog mit seiner Frau von Seoul auf die Hochrindl. Er spricht über die Branche und über seinen Leberkäse in Korea.

Christian Meilinger mit Frau Youngji © Schusser

Durch Sie haben die Koreaner den Leberkäse kennen und lieben gelernt. Im Gegenzug haben Sie dort Ihre Liebe gefunden.

CHRISTIAN MEILINGER: Als Seoul bereit für die Privatwirtschaft gewesen ist, habe ich mich 2006 mit einer Metzgerei und einem österreichischen Restaurant im Stadtteil Itaewon selbstständig gemacht. Zuvor war ich Küchenchef im Hilton und habe in Korea auch eine Kochschule aufgebaut. 2002 habe ich meine Frau Youngji zum ersten Mal gesehen. Vier Jahre später haben wir uns wiedergetroffen und haben 2007 eher unromantisch geheiratet. Wir sind von der Metzgerei ins Standesamt und dann wieder zurück ins Geschäft.

Ihren geliebten Leberkäse gibt es also dort nicht mehr?

Nur mehr auf Bestellung bei meiner Partnerfirma.

Warum hat es Sie nach 18 Jahren in Seoul auf die Hochrindl verschlagen?

Zum Schluss war der tägliche Stress in der Stadt und im Geschäft zu groß. Meine Frau und ich haben auf ein ruhigeres Leben hingearbeitet. Nun betreiben wir gemeinsam das Gasthof Alpl auf der Hochrindl, genießen die Ruhe und die Natur. Am liebsten gehen wir Schwammerl suchen.

Partnerschaft und Gastronomie lassen sich also gut vereinen?

Ich arbeite gerne mit meiner Frau zusammen. Andere können sich das nicht vorstellen, wenn sie 24 Stunden lang zusammen sind. Wobei am Tag jeder von uns seine eigene Zeit hat. Es ist irgendwie aufregend. Im Gespräch mit Redakteurin Simone Dragy Foto © Schusser

In Südkorea haben Sie österreichische Küche aufgetischt. Jetzt machen Sie es genau umgekehrt und bereiten asiatische Kost zu.

Nur weil wir auf der Alm sind, heißt das nicht, dass es nur eine Brettljause oder Schweinsbraten geben darf.

Wird die scharfe Kost gut angenommen?

Ja. Die Leute mögen es lieber schärfer zu essen und bestellen sehr gerne Thai-Gerichte.

Gibt es etwas das bei Ihnen nicht auf den Tisch kommt?

Pommes frites. Ich habe keine Fritteuse. Essen im Öl herausbacken, muss nicht sein.

Was braucht man, um als Koch erfolgreich zu sein?

Heute wollen alle Starköche werden und kennen kaum die Grundzubereitungsarten. Natürlich braucht man viel Liebe für den Beruf. Jeder der Koch werden will, dem muss auch klar sein, dass er viel Zeit opfern und am Wochenende arbeiten muss.

Warum gehen Ihrer Meinung nach dem Tourismus die Kräfte aus?

Ich bin enttäuscht von den österreichischen Berufsschulen. Auch bei den Meisterprüfungen ist man hinter der Zeit. Sie bringt nicht wie in der Schweiz einen finanziellen Vorteil. Man drückt die Jugendlichen auch immer mehr in die Höheren Schulen, was nichts mehr mit dem Beruf zu tun hat.

Bereuen Sie es, Koch geworden zu sein?

Eigentlich wollte ich Elektriker werden. Ich wollte aber nicht in meiner Heimat hängen bleiben und jahrelang im gleichen Betrieb tätig sein. Ich wollte schon immer die Welt bereisen, weshalb ich Koch geworden bin. Ich würde es heute nicht anders machen.

Hat Ihr Beruf Ihre Sichtweise verändert?

Ja. Ich weiß das, was wir bei uns haben, zu schätzen. Es geht uns eigentlich gut in Österreich. Ich bin sehr glücklich hier. Wenn sich die Menschen auch mehr auf das Positive konzentrieren würden, wären sie in der schnelllebigen Zeit ein bisschen ruhiger. Aber die Menschheit ist so, dass die Kirschen im Nachbarsgarten besser sind als im eigenen.

Zur Person Name. Christian Meilinger, auch „Chef Meili“ genannt.

Alter. 54 Jahre alt.

Beruf. Koch, Betreiber des Gasthof Alpl, Hochrindl.

Familienstand. Verheiratet mit Youngji (54 Jahre).

Geschwister. Drei.

Hobbys. Wandern, vor allem Schwammerl suchen.

Wortspenden Unhöfliche Gäste?

Serviere ich ab. Ich lasse mich nicht schlecht behandeln. Davon kann ich einfach nicht genug bekommen?

Ich genieße jeden Moment. Wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre ich, jemand der keine Fehler macht. Dann müsste meine Frau auch nicht ab und zu böse auf mich sein. Lebensmotto?

So viel wie möglich von der Natur mitnehmen.

