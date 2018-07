Facebook

Das Schwimmbad entstand 1958, damit die Jugend mehr Spaß haben kann. Fünf Jahre danach folgte der Campingplatz Hobitsch © Privat

In Gnesau wird am Wochenende Jubiläum gefeiert: Der Campingplatz wird 55, das Schwimmbad 60 Jahre alt. Gefeiert werden diese Jubiläen nur im kleinen Rahmen, denn laut Betreiber Christoph Hobitsch sei es nicht mehr so leicht wie früher, ein Fest auf die Beine zu stellen.