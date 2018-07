Facebook

Die Region lädt auch zu der einen oder anderen Wanderung ein © Fotolia/rupBilder

Gestern begannen für die Kärntner Schüler die heiß ersehnten Sommerferien. Neun Wochen, in denen die Familien Unternehmungen aller Art starten können. Ausflüge sind aber meistens mit mehr oder weniger hohen Kosten verbunden. Müssen sie aber nicht. Wir zeigen ein paar Möglichkeiten, wie Familien in der Region ein paar schöne, unterhaltsame, actionreiche und vor allem kostenlose Stunden verbringen können – von A wie der Abenteuer-Wasser-Weg in Liebenfels bis Z wie der Zirbenzapfi-Weg auf der Hochrindl.