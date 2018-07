Facebook

Das Café befindet sich im altehrwürdigen Amthof © Schusser

Einige Interessenten“ gab es laut Bürgermeister Martin Treffner für das Amthof-Café in Feldkirchen. Mit Silke Saringer wurde jetzt eine passende und vor allem erfahrene Pächterin gefunden: „Ich bin jetzt schon 13 Jahre lang im Nachtgeschäft tätig. Für mich ist das Café eine gute Gelegenheit, ins Tagesgeschäft einzusteigen“, so Saringer, für die der Amthof einer der schönsten Plätze in ganz Feldkirchen ist. Im Lokal wird sich einiges tun, es soll ein frischer neuer Wind entstehen: „Das Café wird komplett neu ausgemalt.“ Saringer will das Amthof-Café „back to the roots“ führen: „Es wird ein kleines Bistro entstehen, so wie es früher einmal war.“ Die offizielle Eröffnungsfeier wird im August steigen, genauere Details folgen. Saringers „La Vida“ am Hauptplatz bleibt aber nebenbei weiterhin bestehen, einzige Änderung: „Wir haben dann nur mehr Freitag und Samstag geöffnet.“