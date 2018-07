Der Behindertensportverband Waiern konnte zum zweiten Mal in Folge den Titel beim Fußball-Löwencup in Spittal erspielen.

BSV Waiern verteidigte den Titel beim Fußball-Löwencup © Herzschlag

Zum dritten Mal in Folge fand im Goldeck Stadion in Spittal der Fußball-Löwencup, veranstaltet vom Sportverein (SV) Spittal, dem Verein Special Olympics – Herzschlag Kärnten und Christian Ebner vom Integrations Zentrum „Rettet-das-Kind“ Seebach, statt. Zehn Teams spielten um den begehrten Wanderpokal. Titelverteidiger war der Behindertensportverband (BSV) Waiern.

Die Mannschaft von Trainer Guge Stark gewann die Gruppenphase (Gruppe B). In vier Spielen blieben Georg Wolf und Co. ungeschlagen. Im Finale stand der BSV Waiern – wie bereits im Jahr 2017 – der Mannschaft „IZ Wölfe A“, die sich im Jahr 2016 den Titel holten, gegenüber.

Packende Zweikämpfe gab es im Finale – trotz Regen (Gelb: IZ Wölfe A, Grau: BSV Waiern) Foto © Herzschlag

In einem trotz Regens auf hohem Niveau ausgetragenen Spiel setzten sich die Feldkirchner knapp mit 1:0 durch. Der BSV Waiern nahm somit zum zweiten Mal in Folge den Wanderpokal entgegen. „Einmal gewinnen wir ihn noch, dann bleibt er bei uns in Feldkirchen“, zeigte sich Waiern-Kicker Wolf hinsichtlich 2019 optimistisch. Bei der Siegerehrung ließ es sich Gemeinderätin Almut Smoliner nicht nehmen, Pokale und Urkunden zu überreichen. Die Schiedsrichter stellte der Kärntner Fußball Verband kostenlos zur Verfügung.