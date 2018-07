Facebook

Das glückliche Paar lachte mit der Sonne um die Wette © KK/Privat

Kennengelernt haben sich Barbara Hirm (44) und Gerhard Hellwig (66) vor sieben Jahren in Wien. „Wir haben im selben Haus gewohnt, sie im zweiten Stock, ich im Parterre. Am Gang haben wir uns immer unterhalten und dann hat es einmal ,Ping!‘ gemacht“, erzählt der gebürtige Norddeutsche. Vor fünf Jahren sind die beiden schließlich wieder in die alte Heimat der Braut gezogen und wohnen jetzt in St. Martin bei Feldkirchen.

