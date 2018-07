Die Stadt Feldkirchen feiert am Wochenende die Jubiläen der Städtepartnerschaften mit den beiden deutschen Städten Bamberg und Ahrensburg.

Feldkirchner Delegation in Ahrensburg unter Wegweiser Richtung Feldkirchen. Rechts: Ahrensburger Wappen am Feldkirchner Hauptplatz © STADT FELDKIRCHEN

Seit einem halben Jahrtausend ist die Stadt Bamberg in Bayern durch den Wirkungsbereich des großen Bistums Bamberg in Feldkirchen historisch mit der Tiebelstadt verbunden. 1959 wurde diese Verbindung freundschaftlich – vor 25 Jahren wurde die Städtepartnerschaft schließlich offiziell und feiert heuer sozusagen ihr „Silbernes Partnerjubiläum“. Und nicht nur Bamberg, auch Ahrensburg in Schleswig-Holstein ist seit 20 Jahren mit der Tiebelstadt „verpartnert“– und bereits im März 1985 knüpfte man erste Kontakte zu Feldkirchen. Anlässlich dieser beiden Jubiläen wird ab Freitag gefeiert – unter anderem im Bamberger Amthof, der im Mittelalter den bambergischen Amtsmännern als Verwaltungssitz diente (Programm rechts).