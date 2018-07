Bad Kleinkirchheim"Der Gast muss im Ort mobil sein!"

Facebook

Touristiker in Bad Kleinkircheim schwebt als neues Angebot für Gäste 365 Tage Mobilität vor. Nicht alle Gastgeber sind davon begeistert © Andrea Steiner

Immer mehr Gäste reisen ohne Auto an, nicht mehr alle jungen Erwachsenen machen den Führerschein. Die Mobilität in Tourismusorten wird zunehmend zu einem Angebot, auf welches man in Zukunft nicht verzichten wird können. Aber: Darf diese Mobilität dem Gast auch etwas kosten? Oder sollen die Unkosten in den Nächtigungspreis eingerechnet werden? Bei dieser Frage schieden sich in Bad Kleinkirchheim am Freitag die Geister. Die Tourismusverbände der Region – Bad Kleinkirchheim mit Obmann Jakob Forstnig und Feld am See, mit Obmann Siegfried Palle – hatten zum Tourismustag geladen. Barbara Strobl-Wiedergut, Geschäftsführerin der Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH, stellte unter anderem die neue Regionscard, die auf das ganze Jahr ausgedehnt werden soll, vor. Vor allem die Vor- und Nachsaison soll dem Gast mit zusätzlichen Aktionen schmackhaft gemacht werden. Dazu zählen unter anderem geführte Rangerwanderungen im Biosphärenpark, Dorfkultur oder geführte Wanderungen mit kulinarischen Schwerpunkten. Inkludiert in die neue Regionscard soll das Thema Mobilität werden. Gemeinsam mit den Tourismusregionen Nockberge und Millstätter See soll „Nockmobil“ für 365 Tage Mobilität von Gästen in diesen drei Region sorgen. Dieses Mobilitätskonzept ist mit dem öffentlichen Verkehr abgestimmt, der bestehende Ski- und Thermenbus bliebe bestehen. Strobl-Wiedergut: „Die Beherberger entscheiden freiwillig, ob sie es in Anspruch nehmen. Erhebungen zeigen, dass wir mit diesem Angebot gut punkten könnten.“

