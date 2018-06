Facebook

Barbara Lipouschek in ihrem „Shortie“, wo sie unterwegs auch schlafen wird © Manfred Schusser

Eine Frau, ein Smart, eine irre Idee – so kündigte die Himmelbergerin Barbara Lipouschek auf Facebook ihr Projekt an. Und diese „irre Idee“ ist eine Urlaubsreise. Aber keine gewöhnliche. Lipouschek fährt mit ihrem Auto von ihrer Heimatgemeinde Himmelberg nach Himmelbjerget in Dänemark. Und um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, macht sie einen Umweg über das Nordkap.

