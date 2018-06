Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Barcelona wird eine Musical-Nummer aufgeführt © KK/Choreodistrict

Elf junge Tänzerinnen im Alter zwischen elf und 16 Jahren fiebern heute ihrem großen Auftritt beim World Dance Cup in Barcelona entgegen. Die Tänzerinnen des „ChoreoDistrict Tanzateliers“ in Feldkirchen haben sich in Bad Ischl qualifiziert und führen heute um 15.45 Uhr ihre Nummer in der Kategorie „Junior Large Group Jazz“ auf. Mit dabei ist auch Tanzlehrerin und Inhaberin der Schule, Alessandra Schöffmann. „Die Mädchen haben seit Herbst motiviert und mit Freude trainiert, auch am Wochenende.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.