Der Gemeinderat Steindorf fasste nun Grundsatzbeschluss für das Anzapfen von Fördertöpfen für das neue Strandbad in Bodensdorf.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sieht derzeit das Strandbad in Bodensdorf am Ossiacher See aus. Baubeginn für das neue Bad könnte 2019 sein © Carmen Heller

Der größte freie Seezugang Kärntens mit über 10.000 Quadratmetern Fläche soll das Strandbad Bodensdorf werden. Damit die entsprechenden Förderungen von Bund, Land und Tourismusregion beantragt werden können, war ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates notwendig, welcher in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch einstimmig erfolgte.

Der Gemeinde Steindorf stehen aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes für das Projekt „Strandbad-Neu“ laut Gesetz rund 69.000 Euro an Mitteln zur Verfügung. Die maximale Förderung umfasst 25 Prozent der Gesamtprojektkosten, rund 1,9 Millionen Euro.