Der Zirkus des Grauens, die „Freaky Circus Horrorshow“ gastiert bis Sonntag auf dem Rennbahngelände in St. Veit. Nach fünf Jahren ist dies die letzte Tour der Artisten und der einzige Halt in Kärnten.

Tiere gibt es im Zirkus des Grauens keine, dafür aber zahlreiche artistische Nummern, jede steht unter einem anderen Thema © Zirkus des Grauens

Ponys mit Federhut, ein Zirkusdirektor mit Zylinder und strahlendem Lächeln, Artisten in bunten Gewändern, ein farbenfrohes Zirkuszelt und lustige Clowns – Moment! Clowns sorgen spätestens seit Stephen Kings „Es“ bei so manchem für eine Gänsehaut. Wenn es nun aber noch dazu Horror-Clowns sind, gefriert einem gerne das Blut in den Adern.

