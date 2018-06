Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helmuth Weichselbraun

Neun Kinder mit außerordentlichem Status – mangelnde Deutschkenntnisse, die es erschweren, dem Unterricht folgen zu können – befinden sich heuer in vier verschiedenen ersten Klassen der Volksschule 1 (VS) in Feldkirchen. Für diese wird dringend eine Deutsch-Förderklasse benötigt, die laut Gesetz bereits ab acht Kindern vorgesehen ist. „Wir versuchen eine Lösung zu finden, aber aufgrund unseres Platzmangels steht uns für diese Klasse kein Raum zur Verfügung“, sagt Schulleiterin Margot Stern-Isak.