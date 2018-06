Facebook

Soziale Medien und Nachrichtendienste einstellen oder löschen, rät der Gemeindebund. © AP

Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und Co verlassen. Das rät der Kärntner Gemeindebund allen Gemeinden und Gemeindeverbänden: „Aus derzeitiger datenschutzrechtlicher Sicht kann nur empfohlen werden, alle Social-Media-Profile sowie sonstige Online-Dienste, einzustellen bzw. zu löschen oder inaktiv zu setzen.“ Das steht in einer Mail, die am Dienstag an Kärntner Gemeinden verschickt worden ist und das der Kleinen Zeitung vorliegt.

