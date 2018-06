Facebook

Nicht nur ein neuer Motorikpark wird eröffnet, auch eine neue Ganztagesbetreuung wird ab Herbst angeboten © Gemeinde Gnesau

Nicht nur der 25. Geburtstag des Kindergartens Gnesau wird am kommenden Freitag bei der Volksschule gefeiert, auch die Eröffnung des neuen Motorikparks und eine neue Ganztagesbetreuung für Kinder ab Herbst gibt Anlass anzustoßen.

In die neuen Ganztagesbetreuungsräumlichkeiten, die speziell für die ein- bis dreijährigen Kinder adaptiert und umgebaut wurden, flossen 130.000 Euro. Ab Herbst stehen zudem zwei neue Kinderbetreuer zur Verfügung. Somit können Kinder in Gnesau vom ersten und bis zum zehnten Lebensjahr ein Ganztagesangebot in Anspruch nehmen. Um berufstätige Eltern auch in der Ferienzeit zu unterstützen, bietet Gnesau zusätzlich bereits seit mehreren Jahren für sechs Wochen eine Ferienbetreuung für Kinder an.

Foto © Gemeinde Gnesau

50.000 Euro flossen in die Erneuerung des Spielplatzes in einen Motorikpark. Koordinative Fähigkeiten wie Orientierung, Steuerung, Gleichgewicht Reaktion und Rhythmus der Kinder werden im Motorikpark ebenso gestärkt wie Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit. Dabei gibt es auch eigene, abgegrenzte Bereiche für Kleinkinder. Aber nicht nur diese können sich in dem neuen Park austoben. „Der Park ist für alle da. Auch Erwachsene sind herzlich eingeladen, und können ihre motorischen Fähigkeiten jederzeit unter Beweis stellen“, sagt Bürgermeister Erich Stampfer. Initiator des Motorikparks ist Volksschuldirektor Ulrich Zammernig, dessen Schule auch kürzlich als eine von fünf Bildungseinrichtungen in Kärnten für den gesundheitsbewussten Unterricht mit der Plakette „G’sunde Lebenswelt Schule“ ausgezeichnet wurde.

Feier & Eröffnung Was? 25. Jahre Kindergarten Gnesau und anschließende Eröffnung des Motorikparks. Wann? Freitag, 29. Juni, 14 Uhr. Wo? Volksschule Gnesau.