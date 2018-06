Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf die "Käfer-Invasion" am See © 1. Kärntner VW Käferclub

Als gemütliche Genussfahrer, die gerne auf ihren Fahrzeugen herumschrauben, viel Wert auf originalgetreuen Zustand legen und ihre Wagen nie an die Leistungsgrenzen bringen würden – so beschreibt Susanne Posratschnig, langjährige Obfrau des 1. Kärntner VW-Käfer-Clubs, den typischen Käfer-Fahrer. Ob diese Beschreibung stimmt, davon kann man sich in den kommenden Tagen rund um den Ossiacher See überzeugen. Von morgen bis Sonntag findet am Veranstaltungsgelände am Seeufer in Bodensdorf das 12. internationale Alpe-Adria VW-Käfer-Treffen statt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.