In der Nacht auf Sonntag flogen die Fäuste. In der Bahnhofstraße in Klagenfurt kam es zu einer Schlägerei zwischen Betrunkenen. Im Stadtgebiet von Feldkirchen gingen ebenfalls mehrere Männer aufeinanderlos. Zwei Verletzte.

Einer der Verletzten wurde ins Klinikum gebracht, der zweite Verletzte verweigerte die Verständigung des Rettungsdienstes. © KLZ/Kaniz

In Klagenfurt kam es am Sonntag 2 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren alkoholisierten Männern. Zu der Schlägerei kam es in der Bahnhofstraße. Dabei versetzte ein bisher unbekannter Täter einem 24-jährigen Mann aus Deutschland einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser unbestimmten Grades verletzt wurde. Das Opfer verweigerte die Verständigung eines Rettungsdienstes. Weiter Erhebungen werden geführt.

Zu Boden gegangen

Zweieinhalb Stunden später kam esauch im Stadtgebiet von Feldkirchen zu einer heftigen Rauferei. Vorerst gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei 24-jährigen und einem 19-jährigen Mann aus Feldkirchen.

In Zuge des Streites wurde einer der 24-jährigen Männer vom 19-jährigen durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Der Mann stürzte zu Boden.

Der Verletzte wurde in weiterer Folge von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der Täter wird angezeigt.