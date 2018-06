Facebook

Ringen, der Kampf Mann gegen Mann ist in den Nockbergen seit 1812 als Brauchtum belegt. Ab 1945 durch das Preisringen attraktiv geworden, sind die Ringer noch heute hoch angesehen in den Nockbergen. Ging es früher auf den Hochalmen beim Trattenringen um die Gunst schöner Bauerntöchter, so kämpfen die Burschen heute um Anerkennung und Sachpreise.