Marina Slanic ist seit 30 Jahren beim Grenzlandchor Arnoldstein. Bei der CD-Präsentation am Samstag in Ossiach kommt ihr dichterisches Talent durch.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marina Slanic singt seit 30 Jahren beim Grenzlandchor Arnoldstein und führt seit vielen Jahren durch das Programm. Die neue CD wurde übrigens im Marienhof in Maria Saal (Hintergrund) aufgenommen © (c) Dieter Kulmer

In ihrem Leben gibt es drei große Leidenschaften: die Familie, ihren Beruf als Berufung und natürlich den Grenzlandchor Arnoldstein. Wenn Marina Slanic (55) aus Klagenfurt über diese Dinge spricht, strahlt sie über das ganze Gesicht. „Das alles sind meine Kraftquellen. Und meine Familie wird ja eigentlich durch den Chor erweitert, denn die Sänger sind in guten und schlechten Zeiten immer für einen da“, schwärmt Slanic, die im zivilen Leben Direktorin der VS Maria Saal ist. Engagement und Gefühl sind Eigenschaften, die für die Mutter von Bernhard (28) und Martin (26) ebenso wesentlich sind. „Das ist es nämlich, was unsere Konzerte ausmacht. Hedi Preissegger legt viel Wert auf das Gefühl in den Liedern.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.