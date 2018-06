Feldkirchen In diesem Salon werden Damen und Herren separat frisiert

Facebook

Bei Grabnegger sind Frauen und Männer unter sich © KK/Grabnegger

Nach umfassenden Umbauarbeiten an seinem Frisörgeschäft in der Heftgasse in Feldkirchen geht Intercoiffure Norbert Grabnegger neue Wege. Künftig werden Damen und Herren getrennt voneinander betreut. „Die Bedürfnisse beider Geschlechter sind zu unterschiedlich. Männer wollen gerade beim Frisör unter sich sein und Frauen wollen sich mit Alufolie im Haar nicht genieren müssen“, weiß Grabnegger.

So hat der seit Ende des Vorjahres eröffnete Barbershop und der nun fertiggestellte und neu adaptierte Damensalon, mit einer Gesamtgröße von 240 Quadratmetern, das Ambiente von Wohnzimmern. Architektin war Bea de Bood. Der seit 1865 bestehende Frisörbetrieb beschäftigt 18 Personen und arbeitet in der fünften Generation immer an derselben Adresse in Feldkirchen.

Norbert (links) und Melanie Grabnegger mit Modell Foto © KK/Grabnegger