Schiffsanlegestelle Heiligengestade am Ossiacher See wurde von Fahrplan der MS Ossiach gestrichen. Grund: zu wenig Frequenz. Ausweichanlegestelle ist jene beim Berghof.

Ossiacher See

Die Schiffanlegestelle Heiligengestade befindet sich beim Gasthaus Messner © Holzfeind

"Achtung! Die Station Heiligengestade wird 2018 nicht mehr angefahren. Bitte steigen sie bei der Station Berghof zu!“ Ein Zettel mit dieser Aufschrift prangt aktuell von der Anlegestelle am Südufer des Ossiacher See und sorgt für Ärger bei Barbara Gfrerer. Sie ist Pächterin des dortigen Strandbades, dem Zugang zur Anlegestelle. „Still und heimlich wurde die Schiffsanlegestelle aus dem Fahrplan genommen. Viele Touristen kommen extra her und sind verärgert“, sagt sie.

