Radweglücke führt zu kurioser Vision für 700 Meter langen Radweg im und auf Ossiacher See. Bundesforste wollen die Idee prüfen.

Auf einem Teilstück von 700 Metern soll ein Radweg über den See führen © Reinhart Nunner

Mit einem kuriosen Lösungsvorschlag will die Radlobby Kärnten den Ossiacher See aufmöbeln. Sorgenkind der Radfahrexperten ist eine Radweglücke von 700 Metern in Treffen. Zwischen dem Uferweg und dem Seeweg im Ort Sattendorf ist der Radweg aufgrund privater Nutzungsrechte unterbrochen. Die Folge: Radler müssen auf die stark befahrene Ossiacher Straße B90 ausweichen.