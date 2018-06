Facebook

Geschäftsführerin Brigitte Eberhard (links), Hortkinder und Hortleiterin Hanni Renner-Martin (rechts) © Privat

Angefangen mit einer Gruppe vor 15 Jahren, zählen wir heute im Schülerhort ,Oki-Doki‘ vier Gruppen mit 77 Kindern. Das wollen wir feiern“, sagt Brigitte Eberhard, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Kinderbetreuungs-GmbH „Bimbulli“ in Liebenfels. Der zugehörige Schülerhort „Oki-Doki“ feiert am Freitag ab 15 Uhr den ersten Liebenfelser Wiesenmarkt am Hauptplatz, zu dem alle herzlich eingeladen sind.