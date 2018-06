Facebook

Traditionelles Brauchtum wird hochgehalten © KK/Privat

Zur Sonnenwende werden in vielen Orten traditionelle Feuer entzündet, um böse Geister zu vertreiben. So auch am Freitag um 20 Uhr am Zammelsberg beim Gasthaus Stromberger. Zur Veranstaltung laden die Ortsguppen des Kärntner Abwehrkämpferbundes Gurktal, St. Veit und Friesach ein. Ein großes Fest feiert auch die Dorfgemeinschaft Tiffen am Freitag um 19.30 Uhr beim „Paule“ in Nadling. In Himmelberg lädt die Dorfgemeinschaft Außerteuchen zur Sonnwendfeier beim „Lastin“. Von der Bänderhuttrachtengruppe Gnesau wird die Sonnenwende mit Scheibenschlagen organisiert. Gefeiert wird am Freitag in Boden auf der „Daniel-Leit‘n“.

Sonnwendfeiern. Freitag, 22. Juni, 20 Uhr, Gasthof Stromberger, Zammelsberg. Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr, Kofler vlg. „Paule“, Nadling. Freitag, 22. Juni, 20.30 Uhr, Boden, Gnesau. Samstag, 23. Juni, 20 Uhr, Himmelberg, „Lastin“.