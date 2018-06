Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittels Schiebeleiter wurde die Katze geborgen © FF Glanhofen

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Feuerwehr Glanhofen am Wochendnde gerufen. "Wir wurden von einer Anrainerin informiert, dass eine Katze in einem Baum gefangen sei", sagt der stellvertretende Kommandant Karl Heinz Stadtmann: "Es handelte sich um eine junge, streunende Katze. Sie saß schon zwei Tage lang am Baum und war mit ihren Kräften dementsprechend am Ende."

Zwei Mann rückten mit einem LFA Unimog nach Dellach aus. Mittels Schiebeleiter befreiten sie das Tier, das in acht oder neun Metern Höhe gefangen war. Für die Katze gab es schließlich ein glückliches Ende. Sie hatte wieder festen Boden unter ihren Füßen und wurde von den Arainern mit Futter und Wasser "erstversorgt".