Bevölkerung Hundertjährige sind auf der Überholspur

Laut einer Prognose der Statistik Austria wird es im Jahr 2050 bereits 41.000 Menschen in Österreich geben, die über 95 Jahre alt sind. In Kärnten sind derzeit 85 Hundertjährige registriert © luckybusiness - stock.adobe.com

Dass die Menschen immer älter werden, ist ein Fakt und mittlerweile auch allgemein bekannt. Was bei einem Blick auf die Statistik aber doch überrascht, ist die Rasanz und die Dimension, in der diese Entwicklung voranschreitet. Beispiel: Waren es im Jahr 1869 insgesamt 231 Menschen in Österreich, die älter als 95 Jahre wurden, zählte man 2015 bereits 9673 Über-95-Jährige. Interessant ist die Entwicklung auch in Kärnten. Wirft man einen Blick zurück ins Jahr 1971, so scheint in der Wohnbevölkerung kein einziger Hundertjähriger auf, während es 2018 bereits 85 sind. Besonders auffallend ist der Unterschied in der Kategorie „90 bis 94 Jahre“. 1971wurden hier in Kärnten 545 Menschen gezählt, 2018 waren es 5046.