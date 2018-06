Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Ensemble mit Dagmar Sickl als Aldonza (vorne Mitte) © Helmuth Weichselbraun

Vor 50 Jahren, am 4. Jänner 1968, erlebte das Musical „Der Mann von La Mancha“ von Mitch Leigh, Dale Wassermann und Joe Darion am Theater an der Wien seine deutschsprachige Uraufführung. Die Titelrolle verkörperte der legendäre Josef Meinrad. Charles Elkins, damals blutjunger Schauspieler und Sänger, schlüpfte in mehrere Nebenrollen und mimte unter anderem einen Maultiertreiber.

„Seit damals wollte ich das Stück unbedingt noch einmal spielen, aber es ist mir nie gelungen. Bis jetzt!“, freut sich Elkins. In der Albecker Schlossbesitzerin Elisabeth Sickl fand er eine Verbündete, die die Bühne ihres Schlosstheaters anlässlich des zehnjährigen Bestehens erstmals für ein Musical freigab. Und Elkins, inzwischen 71 Jahre alt, erfüllt sich einen doppelten Traum: Er führt Regie und spielt den Don Quijote.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.