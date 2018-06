Facebook

Anita Krug bietet ihre Tortendekorationen im Internet an © David Springer

Neben „Blatt und Blüte“ in der Dr. Arthur-Lemisch-Straße in Feldkirchen und dem „Schmankale to go“, ehemals Bäckerei Schober, am Hauptplatz, schloss auch Anita Krug in der Kirchgasse ihr Geschäft „Anitas zuckersüße Tortenwelt“. Zwei Jahre lang bot sie alles für die perfekte Tortendekoration an. Jetzt stellt Krug um: Sie wird nur den Online-Shop weiterhin fortführen.