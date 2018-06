Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stiftsbäcker Paul Jungreithmayr bei seinem Lehmbackofen © Carmen Heller

In den Gängen des Stifts St. Georgen am Längsee duftet es nach frischem Brot. Mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht beschließt Stiftsbäcker Paul Jungreithmayr gerade sein Tagewerk in der Backstube, die es seit heuer gibt. Noch rasch legt der 26-jährige Oberösterreicher den abgemischten Sauerteig zur „Nachtruhe“, ehe dieser am nächsten Tag zu knusprigem Gebäck verarbeitet wird.