160 Sänger, vier Solisten, 40 Musiker: Das Oratorium „Elias“ von Mendelssohn wird am Samstag in der Dominikanerkirche Friesach aufgeführt.

Ein Meisterwerk kommt nach Friesach © Donauer

Dass das Oratorium „Elias“ erst 2018 in der Burgenstadt erklingt, hat seinen Grund: An Mut hat es Vizebürgermeister Josef Pepper, Obmann des Kulturforums Friesach, sowie dessen musikalischen Leiter Matthias Unterkofler, nicht gefehlt, aber: „Wir hatten einfach sehr großen Respekt vor diesem grandiosen, musikalischen Meisterwerk von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Da musste halt alles zusammenpassen, damit man sich über so eine große Inszenierung drüber traut“, sagt Pepper.