Am kommenden Samstag präsentiert Otto Schenk in seiner Lesung "Neues Allerbestes" im Schloß Albeck die Höhepunkte seiner Lesungen der letzten 30 Jahre.

Otto Schenk begeisterte in den letzten Jahrzehnten sein Publikum © KK/Veranstalter

Vollblutkomödiant Otto Schenk feiert heuer seinen 88. Geburtstag. Anlass für ihn, sein Repertoire an humorvollen Stücken, mit dem er in den letzten Jahrzehnten sein Publikum zu begeisterten Lachstürmen hin-

gerissen hat, noch einmal Revue passieren zu lassen und die Perlen des Humors auszuwählen. In seiner Lesung „Neues Allerbestes“ präsentiert Schenk am Samstag, dem 16. Juni im Schloß Albeck die Höhepunkte seiner Leseprogramme der letzten 30 Jahre: ein Wiederhören mit den Glanzlichtern und Sternstunden des Humors.