Das Ehepaar Pejrimovsky ist seit 30 Jahren erfolgreich im Geschäft © Privat

Raffinesse gepaart mit purer Leidenschaft, ruhige Hände und Augen, die ebenso messerscharf zu sein haben wie der eigene Verstand. All das sind Voraussetzungen, die es braucht, um der Goldschmiede in hoher Qualität frönen zu können. Zwei, die das seit 30 Jahren zusammen in der Bundeshauptstadt Wien tun, sind Susanna Pejrimovsky (52) und ihr Gatte Werner.