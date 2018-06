Rund 45 Jahre gibt es eine schwedische Gemeinschaft in Kärnten. Etwa 150 Schweden leben so ihre Kultur. Nun feiert man in St. Veit.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eva Stefan (links) und Gunilla Müller leben gerne in Kärnten, pfegen aber auch ihre schwedischen Bräuche © Markus Traussnig

Eva Stefan und Gunilla Müller organisieren mit anderen aus der Gemeinschaft in St. Veit anlässlich des langen Bestehens der Gruppe ein Fest. „Zum Erinnern und um unsere Gemeinschaft wieder einmal hochleben zu lassen“, sagt Stefan. Innerhalb der Gruppe lebt man schwedische Bräuche und den evangelischen Glauben. Am Freitag, den 15. Juni, feiert man in St. Veit mit einer Andacht in der Evangelischen Kirche und einem Treffen mit gemeinsamen Essen im Garten des Alten Bräuhauses.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.