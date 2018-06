Geschäfte in Innenstädten sind fast eine bedrohte Spezies. Was sind die Ursachen, was die Lösungen? Zukunftsexperte Frank Rehme im Gespräch.

Geschlossene Geschäfte und keine Nachmieter? Quer durchs Land kein ungewohntes Bild © KLZ/Gernot Eder

Nach Schätzung des Instituts für Handelsforschung droht rund 45.000 Sportartikelhändlern, Spielwarenläden, Boutiquen und Elektronikgeschäften in Deutschland bis 2020 das Aus. In den Kärntner Innenstädten wird es nicht viel anders ausschauen.

FRANK REHME: Diese Zahl ist sogar noch sehr zurückhaltend. Ich glaube, dass bis 2025 mindestens 35 Prozent dieser Geschäfte nicht mehr existieren werden.

Gerrit Heinemann, Handelsexperte und Leiter des eWeb-Research-Centers, macht als „Ladenkiller“ den Online-Handel verantwortlich.

Dieser ist nicht das wahre Problem, sondern eher, dass es keine Nachfolger gibt. Die Kinder der kleinen Unternehmer haben studiert, haben lukrative Jobs und wollen sich mit Sicherheit nicht zwölf Stunden hinter den Ladentisch stellen, wie es ihre Eltern getan haben. Und das zweite Problem ist, dass wir den Menschen eigentlich nichts mehr verkaufen brauchen, weil alle schon alles haben. Es müssen also immer neue Bedürfnisse geweckt werden.

Wie können das kleine Läden in den Innenstädten tun?

Der stationäre Handel muss erkennen, dass er nicht mehr der Versorger der Republik ist. Lebensmittel bilden hier die einzige Ausnahme, darauf kann man nicht verzichten, da spielt Online auch keine wirklich große Rolle. Eine Innenstadt ist aber mittlerweile primär zu einem Freizeitort geworden. Ein Drittel der Käufer kommt wegen des Erlebnisses in die Stadt und genau da muss man aktiv werden. Man wird sich also fragen müssen, was man als Stadt dem Kunden an Erlebnissen bieten und welche Geschichte man erzählen kann.

Der stationäre Handel steht also vor einer großen Herausforderung?

Das Modell, das bisher funktioniert hat, ist kaputt und überholt. Einfach die Ware in den Laden zu hängen und auf Kunden zu warten, das reicht nicht mehr. Viele Händler scheinen ihr unternehmerisches Denken verlernt zu haben und suchen stattdessen die Schuld bei anderen. Sei es jetzt bei Online, den Gemeinden oder Kunden. 30 bis 40 Prozent werden diesen Dreh aber nicht hinkriegen, weil es ihre Denk-DNA nicht zulässt. Um die Innenstädte zukunftsfit zu machen, ist also viel Wissen von Menschen erforderlich, die verstehen, wie man die Aufenthaltsqualität in die Höhe bringt.

Städte versuchen es mit einem Stopp für EKZ am Stadtrand. Eine Lösung oder eher Verzweiflung?

Das kann funktionieren, aber dann muss die Innenstadt auch einen Ausgleich bieten.

Wie könnte dieser aussehen?

Es müssen alle an einem Strang ziehen. Man sollte sich nicht mehr als Einzel-, sondern als Gemeinschaftshändler verstehen. Ein Konzept sind etwa Themenläden, wo sich alle, die zu einem Thema wie zum Beispiel Hochzeiten etwas anzubieten haben, zusammenschließen. Und man muss das Personal ausbilden, damit es weiß, wie ein heutiger Kunde funktioniert. Ich verwende dafür den Begriff der Shopper-Aktivierung. Eine Schlüsselqualifikation dabei ist Spaß und Interesse an Menschen, vorzugsweise gepaart mit einem Grundtalent bei der Kommunikation. Beispiel: Mit der Frage „Kann ich Ihnen helfen“ erreiche ich nur die Abwehrreaktion des Kunden, denn wer gibt gerne zu, dass er hilflos ist? Also ist diese Frage nicht nur überflüssig, sondern sogar umsatzschädlich.

All das klingt nach einem radikalen Wandel, der auch noch möglichst schnell vonstattengehen soll.

Es wird ein Sterben geben, daran führt kein Weg vorbei. Das ist eine normale Konsolidierung. Aber der stationäre Handel muss sich wieder seiner Kernkompetenz bewusst werden. Tatsache ist, Menschen kaufen gerne bei Menschen ein und darauf wird man sich konzentrieren müssen.

Frank Rehme © KK/Privat

Zur Person Frank Rehme besuchte die Technische Hochschule Georg Agricola in Bochum. Er gilt als wichtiger Vordenker im Bereich Innovation und Zukunftsgestaltung. Als Unternehmer, Strategieberater, Speaker und Managementcounsel zeigt und erarbeitet er praxisgerechte Antworten auf die Fragen der Zukunft. Infos: frank-rehme.de, zukunftdeseinkaufens.de