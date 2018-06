Kleine Zeitung +

Forstwirtschaft am Vormarsch In Kärnten wachsen Jobs auf Bäumen

Wälder beschäftigen in Kärnten knapp 27.000 Personen – Tendenz steigend. Das Land hat heuer das Budget für Forst- und Holzwirtschaft verdoppelt. Am 14. Juni findet in Feldkirchen Walderlebnistag statt.