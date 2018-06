Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Nach einem Unfall auf der Ossiacher Straße (B94) in der Nacht auf Freitag lief der 40-jährige Autolenker davon. Er konnte gefunden werden, der Mann war alkoholisiert.

Alkolenker lief nach Unfall davon (Symbolbild) © APA/Gindl

Ein 40-jähriger Mann aus Bodensdorf fuhr Donnerstagabend 23.20 Uhr mit seinem Auto auf der Ossiacher Straße (B94) aus Bodensdorf kommend in Richtung Feldkirchen. In Sonnberg kam er rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene und verriss seinen Wagen nach links. Er kam auf der linken Seite von der Fahrbahn ab und stürzte über die Straßenböschung. Das Fahrzeug kam in einer Wiese seitlich schwer beschädigt zum Liegen.