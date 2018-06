Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Feldkirchen will Bau des eigenen Rückhaltebeckens 2020 starten. Noch immer keine Einigung für Hochwasserschutz in Himmelberg.

Die Tiebel ist teils schon für ein Hochwasser geschützt © Schusser

Fast kein Tag ist seit Mai in Kärnten ohne Unwetter vorübergegangen. Den Bezirk Feldkirchen hat es vor gut einer Woche erwischt. In Außerteuchen bei Himmelberg war der Teuchenbach nach heftigen Regenfällen an mehreren Stellen verklaust. Die Feuerwehr musste ausrücken, die Teuchenstraße nach einem Murenabgang gesperrt werden.

