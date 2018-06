Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Am 16. Juni ist Eröffnung des neuen Tiebelparks in Feldkirchen. Im Park gibt es Obst, Gemüse, Insektenhotel und bald einen Spielplatz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Tiebelpark wächst und gedeiht es bereits, Künstlerin Brigitte Mayr aus Unterberg gab dem Erscheinungsbild gestern noch den letzten Schliff © Schusser

Lange wurde herumgebaggert, jetzt ist das Projekt im Finale. Am 16. Juni eröffnet in Feldkirchen der Tiebelpark, der im Zuge des Tiebelausbaus neu gestaltet wurde. „Es soll ein Park sein, der nie ganz fertig wird und sich immer weiterentwickelt“, sagt Stadtrat Andreas Fugger. Im ersten Schritt widmet sich der Park dem Thema „Essbare Stadt“, im kommenden Jahr soll laut Fugger zusätzlich ein Kinderspielplatz aus Holz entstehen. Alle Ideen seien im Zuge eines Ideenwettbewerbs entstanden. Drei Gärten, in denen Küchenkräuter, Kürbis- und Erdbeerstauden gepflanzt wurden, wurden angelegt. „Von ihnen kann jeder ernten und essen“, sagt Fugger.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.