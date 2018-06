Facebook

Am Mittwoch traf es Guttaring schwer © KK/BFK

Seit einer Woche rücken die Feuerwehren aus dem Bezirk St. Veit wegen des Unwetters fast täglich aus. Rund 80 Einsätze gab es bisher. Stark betroffen war das Görtschitztal, aber auch im Gurktal und zuletzt in Guttaring hielt das Wetter die Kameraden in Atem.

"Durch das rasche Eingreifen der Kameraden konnten die Schäden schnell behoben werden. Es hat sich auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass es die kleineren Feuerwehren gibt, da Teile oft abgeschlossen sind, wo andere Wehren nicht mehr hinkommen. Jeder einzelne Mann ist wichtig und wird gebraucht", weiß Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai, der sich für den Einsatz der Kameraden bedankt. "Sie sind sofort zur Stelle und das schon ein paar Tage durch", sagt Monai.

"Der Bezirk Feldkirchen blieb bisher größtenteils vom Unwetter verschont", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Ludwig Konrad. Einen Einsatz gab es am 31. Mai wegen Überschwemmungen in Außerteuchen in Himmelberg.

