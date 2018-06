Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Ab kommendem Montag lädt der Seewirt Spieß am Maltschachersee wöchentlich zu „Coffee and English conversations“. Start ab 15 Uhr.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jennifer O’Connor und Matthias Spieß laden ab Montag zu wöchentlichen „Coffee and English conversations“ © KK/Privat

Ich möchte bei einem gemütlichen Kaffee mit den Leuten ungezwungen Englisch reden“, sagt Jennifer O’Connor, Freundin des Restaurantleiters Matthias Spieß im Seewirt Spieß. Ab kommenden Montag, dem 11. Juni, lädt die gebürtige Irin wöchentlich ab 15 Uhr zu „Coffee and English conversations“ auf die Terrasse des Restaurants Seewirt am Maltschacher See.