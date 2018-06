Facebook

Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres können in Caritas Altenwohn- und Pflegeheimen praktische Erfahrungen sammeln © KK/CARITAS

Tanja Ankert (24) absolviert seit vergangenem Oktober ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Franziskusheim der Caritas in Klagenfurt und schätzt an ihrer Tätigkeit, „dass man mit Menschen in Kontakt kommt, neue Seiten an sich kennenlernt und über sich hinauswächst“. Dank ihrer gesammelten Erfahrungen beim "Freiwilligen sozialen Jahr (FSJ)" hat sie nun eine ganz konkrete Vorstellung für ihre berufliche Zukunft. Die Caritas Kärnten bietet ab Oktober 2018 Interessierten die Möglichkeit zur Absolvierung des FSJ und somit zum Sammeln erster praktischer Erfahrungen in ihren Altenwohn- und Pflegeheimen in Maria Elend, Friesach, Klagenfurt, Obervellach, Bad Eisenkappel und Eberstein. Das ,,Freiwillige Soziale Jahr“ richtet sich an Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind und noch nicht genau wissen, wie ihr weiterer Ausbildungsweg aussehen soll. Das FSJ bietet während der zehn- beziehungsweise elfmonatigen Tätigkeit einen wertvollen Einblick in soziale Berufe. ,,Das FSJ macht sich in jedem Lebenslauf gut. Es ist bei der Berufsorientierung im sozialen Bereich besonders behilflich“, sagt Eva Daisenberger von der Servicestelle für Freiwilliges Engagement bei der Caritas Kärnten. Wer ein FSJ absolviert, bekommt ein monatliches Taschengeld von 245 Euro. Außerdem werden Verpflegung, Unterkunft und Fahrtkosten ersetzt. Die Teilnehmer sind sozialversichert, deren Eltern erhalten weiterhin die Familienbeihilfe.