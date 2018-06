Facebook

Ein freier Seezugang am Südufer des Wörthersees © Markus Traussnig

Jetzt hat also auch der Faaker See einen freien Seezugang. Damit setzte sich Ende der Vorwoche fort, was auf Initiative von Landeshauptmann Peter Kaiser im Herbst 2016 begann – die Schaffung von Plätzen, an denen der Sprung ins kühle Nass ohne Eintrittsgelder möglich ist.