Jugend am Wort Das sind die besten Redner der Landjugend

Am Samstag ging der Landesentscheid "Jugend am Wort" am Goldbrunnhof in Völkermarkt über die Bühne.

Sie treten beim Bundesentscheid an © KK/Landjugend

Die besten Redner aus den Bezirken trafen am Samstag am Goldbrunnhof (Direktor Peter Glantschnig) in Völkermarkt aufeinander. Beim Landesentscheid "Jugend am Wort", organisiert von der Kärntner Landjugend und dem Bezirksvorstand Völkermarkt, stellte die Jugend in vier Kategorien ihr Sprechtalent unter Beweis.

Bezirk St. Veit glänzte

Unter den vielen Teilnehmern stach vor allem der Bezirk St. Veit mit seinen Leistungen hervor. Acht Mitglieder der Landjugend fahren zum Bundesentscheid. Bei der "vorbereiteten Rede über 18" holte sich Lisa Sablatnik (LJ Brückl) den ersten Platz, gefolgt von Sabrina Fritz (LJ Krappfeld) und Julia Fritz (LJ Krappfeld). Bei der "vorbereiteten Rede unter 18" siegte Julia Süßenbacher (LJ Wieting), gefolgt von Lukas Janz (LJ Zeltschach) und Sarah Sibitz (LJ Eberstein).

"Neues Sprachrohr" und "Spontanrede"

Beim "Neuen Sprachrohr" hießen die Sieger Julia Herbst (LJ Beerenthal) und Lisa Bergs (LJ St. Georgen am Längsee). Den zweiten Platz holten sich Ingrid Pušar und Sabrina Fritz, beide von der Landjugend Krappfeld. Der dritte Platz ging an Fabian Kogler (LJ Glanegg) und Johannes Kokarnig (LJ Magdalensberg). Bei der Spontanrede gewann Valentina Pichler (LJ Krappfeld), gefolgt von Georg Stromberger (LJ Grafenstein), der sich neben den St. Veitern einen Platz beim Bundesentscheid sichern konnte. Dritter wurde Karl Scheiber (LJ Eberstein). Die jeweils zwei ersten Plätze in den jeweiligen Kategorien fahren am 12. bis 15. Juli nach Niederösterreich zum Bundesentscheid.

Den Siegern gratulierten auch Landesrat Martin Gruber, Vizepräsident der LK-Kärnten Anton Heritzer, Völkermarkts Außenstellenleiter der Landwirtschaftskammer Siegfried Steinkellner sowie Christopher Weiß vom Raiffeisenclub Kärnten, Johannes Mohorko von Unser Lagerhaus Warenhandels GmbH.

Landesentscheid: Jugend am Wort