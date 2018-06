Facebook

Das Gras steht derzeit hoch, die Ernte gestaltet sich jedoch als schwierig © Marion Neuhauß

Derzeit vergeht kaum kein Tag, an dem es nicht regnet. Teils so heftig, dass es zu Überschwemmungen und Vermurungen kommt. Nicht nur die Kärntner Feuerwehren haben mit dem Wetter ihre liebe Not, sondern auch die Landwirte. Die instabile Wetterlage lässt nämlich eine Heuernte nur schwer zu. Man wisse nicht, wann und wo es regnet.

Doch das sei nicht das einzige Problem. Die Böden sind in gewissen Regionen so mit Wasser vollgesogen, dass es schwierig ist, die Heuernte einzubringen. „Das Grünland ist zum Teil ins Lager gegangen“, sagt Markus Tschischej, Leiter der Pflanzenbauabteilung der Landwirtschaftskammer Kärnten, und konkretisiert: „Durch den Regen wird das erntereife Gras niedergedrückt.“

