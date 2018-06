Unfall in der Gemeinde Gmünd: Zwei Motorradfahrer touchierten bei einer Gruppenfahrt seitlich. Einer der beiden Lenker stürzte. Dabei wurde seine am Sozius sitzende Gattin schwer verletzt.

Bei einer Gruppenfahrt kam es zum Unfall (Symbolfoto) © Marc Xavier - Fotolia

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Freitag gegen 12 Uhr auf der Nockalmstraße. 51-jähriger Mann aus Deutschland lenkte dort sein Motorrad im Gemeindegebiet von Krems talwärts in Richtung Eisentalhöhe. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem in derselben Motorradgruppe fahrenden 56-jährigen deutschen Motorradlenker. Der 51-jährige kam zu Sturz. Seine am Sozius sitzende 52-jährge Gattin wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Spittal geflogen, konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung aber bereits verlassen. Der 51-Jährige blieb unverletzt.